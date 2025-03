Tyle zostało z tunelu pod Marszałkowską w Warszawie. Niedługo zbudują tam fontannę

Drogowcy podkreślają, że obecnie prowadzone prace są jednymi z największych w ramach całego projektu. Obszar objęty przebudową liczy 2,5 hektara, a aktualnie działania koncentrują się na ulicach Złotej i Zgoda. To właśnie tam, w miejscu dawnego zjazdu do tunelu pod Marszałkowską, powstały dwa połączone zbiorniki retencyjne o pojemności 432 tysięcy litrów wody. Mają one zapewnić stały dopływ wody do systemów nawadniających, co pozwoli na regularne podlewanie roślin w tej części miasta.

− System, który zostanie wdrożony, zagwarantuje stały dopływ wody do urządzeń nawadniających, a tym samym zadba o regularne podlewanie roślin. W kwartale ulic Jasna, Sienkiewicza, Złota i Zgoda zostanie posadzonych 167 drzew oraz tysiące krzewów z bylinami – informują przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich.

W ostatnich tygodniach wykonawca skupił się na pracach brukarskich i konstrukcyjnych przed Domem pod Orłami oraz na ulicy Zgoda. Zrealizowano również pierwsze etapy instalacji systemu fontann, które będą dodatkową atrakcją przebudowanego obszaru.

W ramach inwestycji metamorfozę przejdzie także plac przed Filharmonią Narodową, który zostanie przekształcony w zielony skwer. Znajdzie się tam przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalnych, a także miejsce dla ogródków gastronomicznych. Dodatkowo, przy ulicy Sienkiewicza, w sąsiedztwie budynku Zgoda 12, powstanie zamgławiacz w postaci pergoli z dyszami rozpylającymi wodną mgłę w gorące dni.

Zgodnie z planem, prace na terenie przebudowywanego kwartału ulic Złotej, Zgoda, Jasnej i Sienkiewicza zakończą się latem 2026 roku. Cała przestrzeń ma stać się bardziej przyjazna dla mieszkańców – z ograniczonym ruchem samochodów i większą ilością zieleni.

Za projekt terenu odpowiada pracownia RS Architektura Krajobrazu, a wykonawcą jest firma Skanska.

Wielki remont w centrum Warszawy. Złota zmienia się nie do poznania