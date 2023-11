Śmiertelnie chorego 5-latka wspiera Lewandowski. „Nigdy się nie poddawaj”

Walka o życie

Tymusia zaatakowała śmiertelna choroba. 5-latka wspiera Robert Lewandowski. „Nigdy się nie poddawaj”

Rodzice chorego Tymusia robią wszystko, by pomóc swojemu synkowi. Próbują wszystkiego, by go uratować. Ostatnio, po wielu miesiącach poszukiwań, pojawiła się nadzieja. 5-latek wyleciał do Barcelony, gdzie Dr Mora zdecydował się go zoperować. – Nasze serca są przepełnione nadzieją, ale wiemy, że czeka nas bardzo ciężka droga – czytamy na stronie zbiórki pieniędzy.