Tysiącom pasażerów przysługują pieniądze od PKP. Wystarczy wypełnić krótki wniosek

PKP - Poczekaj, Kiedyś Przyjedzie

Nie jest odkryciem Ameryki fakt, że pasażerowie PKP skarżą się przede wszystkim na opóźnienia pociągów. W zestawieniu punktualności przewoźników w 2022 r. opublikowanym przez rynek-kolejowy.pl, pociągi PKP Intercity znalazły się na szarym końcu. Punktualność składów wyniosła zaledwie 66,6%. Dla porównania, najwyższy wskaźnik punktualności w odnotowała Warszawska Kolej Dojazdowa. Wyniosła ona aż 99,4%. PKP Intercity może się więc uczyć punktualności od stołecznej wukadki!

"Pociągi opóźnione powyżej 120 min najczęściej należały do przewoźnika PKP Intercity – w ciągu 2022 r. były to 2 723 pociągi, z czego 708 z nich było opóźnionych w marcu, kiedy to pociągi przewoźnika wspierały akcję ewakuacyjną na granicy z Ukrainą. Łączny czas opóźnień pociągów PKP Intercity w marcu 2022 r. wyniósł 348 023 min" - podał rynek-kolejowy.pl.

Pieniążki od PKP dla pasażerów się należą!

Jak to jednak mówią, nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pasażerowie, którzy podróżowali opóźnionymi pociągami, przysługuje odszkodowanie od PKP! Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego, kwota należnych pieniędzy zależna jest od długości opóźnienia. I tak oto:

25% należności za przejazd opóźnionym pociągiem, należy się pasażerowi, gdy opóźnienie wyniesie od 60 do 119 minut

50% należności za przejazd opóźnionym pociągiem, należy się pasażerowi, gdy opóźnienie wyniesie 120 minut lub więcej

Warto pamiętać, że jeżeli bilet został wydany dla więcej niż jednej osoby, koszty przejazdu stanowiące podstawę odszkodowania oblicza się dla każdej osoby oddzielnie. Co więcej, zgodnie z regulaminem, odszkodowanie przyznaje się w przypadkach, gdy wartość biletu wynosi co najmniej 16 zł dla jednej osoby, przy czym wartość ta nie może przekroczyć 50% ceny biletu.

Jak uzyskać rekompensatę za opóźnienie pociągu?

Aby otrzymać rekompensatę za opóźnienie pociągu PKP Intercity, wystarczy wypełnić krótki wniosek dostępny na stronie przewoźnika. Link publikujemy TUTAJ.

Należy jednak pamiętać, że są sytuacje, w których przewoźnik może odmówić wypłacenia rekompensaty za opóźnienie. Należą do nich:

nadzwyczajne okoliczności niezwiązane z ruchem kolei, takie jak ekstremalne warunki pogodowe, poważne katastrofy naturalne lub poważne kryzysy w dziedzinie zdrowia publicznego, których przedsiębiorstwo kolejowe, mimo zastosowania wymaganej w danych okolicznościach staranności, nie było w stanie uniknąć ani których skutkom nie mogło zapobiec

wina podróżnego

zachowanie się osoby trzeciej, którego przedsiębiorstwo kolejowe, mimo zastosowania niezbędnej w danych okolicznościach staranności, nie było w stanie uniknąć i którego skutkom nie mogło zapobiec, takie jak osoby na torach, kradzież elementów infrastruktury, sytuacja nadzwyczajna w pociągu, działania organów ścigania, sabotaż lub terroryzm