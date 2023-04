i Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Kolejna wpadka PKP

Pociąg PKP Intercity odjechał z bagażami. Pasażerowie stali na peronie jak wryci

11:07

To zdecydowanie nie jest dobry czas na kolei. Wpadka goni wpadkę. W niedzielę (16 kwietnia) doszło do kolejnej sytuacji kompromitującej przewoźnika w oczach pasażerów. Na stacji Warszawa Wschodnia ogłoszono, że opóźnienie pociągu „Hańcza” jadącego do Krakowa wyniesie "do 40 minut". Część osób wysiadła z wagonów, aby np. pójść do dworcowego sklepu. Gdy wróciły na peron, ich pociągu już nie było. Odjechał wcześniej razem z bagażami.