Pojechali do Budapesztu zamiast do Terespola. Chaos na Dworcu Gdańskim

Warszawa. Zamiast do Terespola pojechali na Węgry. Kuriozalna pomyłka na Dworcu Gdańskim

Kuriozalna pomyłka zdarzyła się w Niedzielę Wielkanocną, 9 kwietnia. Przed godz. 20 ze stacji miały odjechać dwa pociągi dalekobieżne. Oba w kompletnie różnych kierunkach. Jeden do Terespola pod granicą Białoruską, a drugi do stolicy Węgier, Budapesztu. Tymczasem komunikaty głosowe skierowały pasażerów jadących do wschodniej Polski na peron, z którego odjeżdżał pociąg do Węgier!

O sprawie zrobiło się głośno za sprawą Twittera. Jeden z pasażerów opisał stałą sytuację zwracając się do PKP Intercity i PKP S.A. - Ile osób dziś zamiast do pociągu o 19:50 do Terespola wsiadło do pociągu do Budapesztu który przez megafony ogłoszony został jako pociąg do Terespola? Kiedy zrobicie coś z błędnymi komunikatami głosowymi na dworcu Warszawa Gdańska? - czytamy we wpisie Mateusza Kaczmarka.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. - Jest nam przykro z powodu tej sytuacji. Zapewniamy, że jako przewoźnik dokładamy starań, aby minimalizować możliwość wystąpienia błędów związanych z treścią komunikatów – odpisała spółka PKP Intercity z oficjalnego konta. Nie wiadomo ilu pasażerów pomyliło przez to pociągi i pojechało do Węgier.

@PKPIntercityPDP @PKP_SA Ile osób dziś zamiast do pociągu o 19:50 do Terespola wsiadło do pociągu do Budapesztu który przez megafony ogłoszony został jako pociąg do Terespola?Kiedy zrobicie coś z błędnymi komunikatami głosowymi na dworcu Warszawa Gdańska?— Mateusz Kaczmarek (@kaczmat) April 9, 2023