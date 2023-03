Totalny chaos na kolei. Odwołane pociągi SKM i Kolei Mazowieckich

Chaos na kolei w Warszawie

Pasażerowie od poniedziałku (13 marca) patrzą z niedowierzaniem na to, co dzieje się na kolei. Wprowadzone od 12 marca zmiany w rozkładach jazdy wywołały istny chaos! Pociągi są opóźnione lub odwołane.

W poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wraz z marszałkiem Mazowsza, burmistrzami Piaseczna, Mińska Mazowieckiego i wójtem Izabelina zainaugurowali w przejazdy Szybką Koleją Miejską z Piaseczna do Warszawy. Do celu jednak nie dojechali, ponieważ pociąg, który miał dowieźć podróżnych z Piaseczna w 35 minut, już na granicy z Warszawą miał 35 minut opóźnienia! I nie on jeden…

Jeśli pasażerowie liczyli, że dzień później sytuacja się uspokoi, to mocno się przeliczyli. Było jeszcze gorzej. PKP PLK tłumaczy, że modernizacja stacji Warszawa Zachodnia wpływa na ruch pociągów w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego. "W związku z występowaniem opóźnień pociągów wokół Warszawskiego Węzła Kolejowego oraz na dojazdach do Warszawy, skutkujących opóźnieniami pociągów na stacji Warszawa Zachodnia powołano zespół składający się z przedstawicieli PLK SA i przewoźników. Wspólnie ustalone zostaną tymczasowe zmiany w rozkładzie, które zapewnią sprawniejsze połączenia na Warszawskim Węźle Kolejowym" - poinformowała 14 marca Magdalena Janus z zespołu prasowego.

Pociągi SKM do Piaseczna odwołane

Pasażerowie niezbyt długo cieszyli się pociągami jadącymi z Piaseczna do Warszawy. Od środy, 15 marca, do piątku, 17 marca (z możliwością przedłużenia na kolejne dni) decyzją PKP PLK odwołano osiem połączeń linii S40. To następujące połączenia:

Piaseczno -Warszawa Główna, odjazd o godz. 5.55 (pociąg nr 99352)

Warszawa Główna – Piaseczno, odjazd o godz. 7.21 (pociąg nr 99307)

Piaseczno – Warszawa, odjazd o godz. 8.55 (pociąg nr 99358)

Warszawa Główna – Piaseczno, odjazd o godz.10.25 (pociąg nr 99313)

Piaseczno -Warszawa Główna, odjazd o godz. 13.52 (pociąg nr 99368)

Warszawa Głowna – Piaseczno, odjazd o godz. 15.19 (pociąg nr 99323)

Piaseczno – Warszawa, odjazd o godz. 15.52 (pociąg nr 99372)

Warszawa Główna – Piaseczno, odjazd o godz. 17.24 (pociąg nr 99327)

Co więcej, odwołanych zostało także ponad 20 połączeń Kolei Mazowieckich.

Tego jeszcze nie było! SKM się spóźnia. Trzaskowski pisze usprawiedliwienie uczennicom Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.