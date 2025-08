Żyje dziś na całym świecie mniej około 300 Powstańców Warszawskich. W uroczystościach odbywających się w całej Warszawie weźmie udział kilkudziesięciu z nich. Wielu 90-latków już nie wychodzi z domów.

Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski zachęca do utrwalania tych ulotnych chwil, w których bohaterowie walk z sierpnia i września 1944 r. są jeszcze wciąż z nami. A gdy okaże się, że to „chwila znalazła nas”, że udało nam się zrobić jakieś piękne, przejmujące, symboliczne zdjęcie, warto zgłosić je do konkursu „Pamięć „W” kadrze”.

Konkurs im. Eugeniusza Lokajskiego „Broka” (który jako amator utrwalił w kadrach Powstanie Warszawskie) jest propozycją dla wszystkich, którzy chcą wyrazić swój szacunek, emocje i refleksje poprzez zdjęcia – niezależnie od wieku, sprzętu czy doświadczenia fotograficznego. Chodzi o uchwycenie w kadrze atmosfery obchodów 81. rocznicy Powstania Warszawskiego.

- Hasło tegorocznych obchodów brzmi „Dziel się pamięcią, bo zniknie”. Zdjęcia są taką formą zachowania tej pamięci o naszych bohaterach, ale także o tym, jak pięknie potrafimy oddawać im szacunek i doceniać to, co zrobili jako nastolatkowie czy dwudziestoparolatkowie – mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.

Jan Ołdakowski zwraca uwagę, że każdy ma szanse na nagrody w tym konkursie. - Zdarza się, że wygrywa ktoś, kto zrobił zdjęcie smartfonem. Bo był po prostu w dobrym miejscu i uchwycił dobry moment – zaznacza Jan Ołdakowski, który jest też w jury konkursu. Nadesłane zdjęcia pomogą mu oceniać zawodowi fotografowie – pracujący dla Muzeum Powstania Warszawskiego Zbigniew Furman, fotoreporter wojenny i fotograf prezydencki Wojciech Grzędziński, Jacek Marczewski i jeden z najsłynniejszych europejskich fotografów, autor wielu ikonicznych zdjęć z historii Polski - Chris Niedenthal.

Główna nagroda w konkursie to 10 tys. zł. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 6 pojedynczych zdjęć, lub 2 fotoreportaże (do 6 zdjęć każdy). Prace należy przesłać na adres [email protected] do 7 sierpnia.

Gdzie dziś można uczcić powstańców

Program obchodów 81. rocznicy Powstania Warszawskiego na 1 sierpnia 2025 r:

Godz. 11 - Marsz Mokotowa z Parku Dreszera na ul Dworkową

Godz. 9-14 - składanie kwiatów przy pomnikach dowódców Powstania Warszawskiego

Godz. 14 – uroczystość przy pomniku Podziemnego Państwa Polskiego

Godz. 15.45 – Rejs Wisła wyruszy z Podzamcza

Godzina „W”

Godz. 17 – syreny alarmowe, zatrzymanie ruchu, samoloty wykonują znak Polski Walczącej na niebie

Godz. 17 - Powązki Wojskowe – Apel Pamięci przy pomniku Gloria Victis

Godz. 17 – Plac Wileński – rozwinięcie największej w Polsce flagi na budynku CH Wileńska

Godz. 17 - Plac Zamkowy - ustawienie żywego Znaku Polski Walczącej

Godz. 17 – Rondo Dmowskiego - Marsz Powstania Warszawskiego

Godz. 17 - Bulwar Flotylli Wiślanej, miejsce zatopienia statku „Bajka” Hołd z rzeki

Godz. 18.30 - Wola - uroczystość ekumeniczna przy pomniku Polegli Niepokonani przy Cmentarzu Powstańców Warszawy

Godz. 20:30 – Pl. Piłsudskiego „Warszawiacy śpiewają (nie) Zakazane Piosenki” Godz. 21 - zapalenie ognia Pamięci na Kopcu Powstania Warszawskiego przy Bartyckiej

Godz. 24 – spektakl o północy w Muzeum Powstania Warszawskiego

Trzeba zwracać uwagę na zmiany w komunikacji w związku z obchodami 81. rocznicy