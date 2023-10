i Autor: KPP w Piasecznie Ukrywał się nad morzem. Został doprowadzony do aresztu

Policjanci górą

Sądy i prokuratury za młodym mężczyzną wydały aż 12 podstaw poszukiwawczych w tym 2 listy gończe. 22-latek, aby ukryć się przed policją, która poszukiwała go w związku z wieloma oszustwami, wyjechał do Gdańska. Mimo wszystkich swoich starań został zatrzymany, a później doprowadzony do zakładu karnego.