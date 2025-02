Ulica Okrzei stanie się praskim „Nowym Światem”? Miasto ogłosiło przetarg. Zmiany będą rewolucyjne!

Mieszkańcy skarżą się na płatne parkowanie w Warszawie. Wpłynęła skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich

Ulica Okrzei stanie się praskim „Nowym Światem”? Miasto ogłosiło konkursg. Zmiany będą rewolucyjne!

Kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę stała się nową atrakcją turystyczną stolicy i codziennie korzysta z niej wiele osób. Jednak po praskiej stronie Wisły wciąż czekamy na przebudowę ul. Okrzei. Ratusz chce, żeby stała się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Urzędnicy już szukają wykonawcy. Ma być więcej zieleni, mniej samochodów i więcej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów.

Zarząd Dróg Wiejskich planuje drastyczne ograniczenia ruchu samochodowego - na Okrzei pozostanie tylko jeden pas ruchu w jednym kierunku. Według koncepcji zbudowana ma zostać dwukierunkowa droga rowerowa, a skrzyżowania mają zostać wyniesione, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym. Drogowcy przebudują też chodniki, przejścia i zjazdy, tak by można było uruchomić ogródki gastronomiczne. Miejscy planiści chcą, by powstała druga ulica na wzór Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia, tak by połączyć nową kładkę i centrum stolicy ze Starą Pragą. Wykonawca wybrany w przetargu będzie miał 17 miesięcy na realizację prac.

Jednak przebudowa tej ulicy, to jedynie część prawdziwej rewolucji, która wywróci do góry nogami znany do tej pory obraz centralnej części Pragi-Północ. Plan zakłada, że fragment ul. Jagiellońskiej pomiędzy ulicami Okrzei i Kłopotowskiego zostanie zamieniony w plac miejski! W przestrzeni pomiędzy urzędem skarbowym a kinem Praha nie zobaczymy już samochodów. Ratusz chce przeznaczyć ten teren wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. Ogłoszony konkurs architektoniczny zostanie rozstrzygnięty za kilka tygodni.