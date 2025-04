Uniwersytet w Siedlcach pod lupą ministerstwa. "Nie zostawimy tego"

Warszawa sparaliżowana! Karambol po potrąceniu dzika. Kosmiczny korek aż do Marsa

Świetna okazja, żeby zbadać słuch. Zrób to w Warszawie za darmo!

Dziennikarze Wirtualnej Polski ujawnili w czwartek, że rektor Uniwersytetu w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina wysyłał do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Według informacji WP, rektor Minkina miał również w zamian za poparcie w wyborach rektorskich, oferować jednemu z wykładowców dodatkowo płatne stanowisko i zatrudnienie jego żony. Przez pracowników uniwersytetu, cytowanych w materiale WP, władze uczelni są również oskarżane o mobbing.

WP informowała, że prorektor ds. innowacji i współpracy dr hab. Malina Kaszuba, profesor uczelni, miała wysłać do ok. 400 pracowników Uniwersytetu w Siedlcach wulgarny wiersz. Miała to być odpowiedź na głosy krytyki po tym, jak prorektorce i sekretarce rektora przyznano uczelniane działki.

Wiceszefowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Karolina Zioło-Pużuk powiedziała w rozmowie z PAP, że „uniwersytety są miejscami wyjątkowymi, a pracownicy nauki i rektorzy to osoby, od których wymagamy najwyższych standardów. Takie standardy w środowisku naukowym obowiązują. Właśnie dlatego tak bolesne są sytuacje, w których ktoś je łamie" - oceniła.

Wiceministra nauki zapowiedziała, że resort weźmie Uniwersytet w Siedlcach pod lupę. - Nie zostawimy tego i nie zamieciemy pod dywan. Poprosimy rektora o bardzo szybkie wyjaśnienie tej sprawy i będziemy postępować dalej - zaznaczyła.

PAP poprosiła Uniwersytet w Siedlcach o komentarz. W odpowiedzi rzeczniczka uczelni dr Beata Gałek przesłała PAP oświadczenie: "W związku z publikacją artykułu na portalu internetowym Wirtualna Polska informujemy, że nie będziemy odnosić się do treści w nim zawartych, które często dotyczą sfery życia prywatnego pracowników Uniwersytetu i nie są związane z bieżącym funkcjonowaniem uczelni. Mając na uwadze jak najszybsze wyjaśnienie sprawy, władze uczelni zadeklarowały pełną gotowość do współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym zakresie".