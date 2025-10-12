Upadli kapłani. Ci księża posłuchali podszeptów diabła i zeszli na złą drogę

Upadli kapłani. Ci księża posłuchali podszeptów diabła i zeszli na złą ścieżkę

Duchowni, mimo sprawowanej funkcji, pozostają ludźmi i mają ludzkie pokusy. W ostatnich latach na łamach „Super Expressu” opisywaliśmy kilka głośnych spraw, w których to właśnie księża zasiadali na ławie oskarżonych. Ks. Sebastian M. z Łosic wywołał ogromne oburzenie parafian, gdy okazało się, że jest seksualnym drapieżnikiem i został skazany na 5 lat więzienia za gwałt i szantaż wobec 17-letniej parafianki. Były proboszcz tarchomińskiej parafii skazany za molestowanie 11-letniego ministranta prowadził później dom dla emerytowanych księży. Tuż obok szkoły podstawowej. Proboszcz Mirosław M. (60 l.) przyznał się do brutalnego zamordowania bezdomnego Anatola († 68 l.), a ks. Ryszard L. Z Warszawy miał zdaniem prokuratury pomagać w dokonywaniu wielomilionowych przekrętów. Zebraliśmy najgłośniejsze sprawy ostatnich lat. Szczegóły znajdziesz w poniższej galerii.

Ksiądz Dominik R. oskarżony o krzywdzenie chłopców