Dokładną liczbę osób, które tegorocznego lata skorzystały z usług warszawskiego lotniska, podały w komunikacie władze portu - to 6 576 563 podróżnych. Stanowi to 42 proc. liczby wszystkich pasażerów od początku 2024 r.

Rekordowe statystyki Lotniska Chopina. Latem więcej pasażerów i towarów

W czerwcu, lipcu i sierpniu po raz pierwszy w historii przekroczono liczbę 2 mln osób odprawionych w ciągu miesiąca. Z kolei rekord liczby pasażerów odprawionych jednego dnia padł 2 sierpnia, kiedy to z lotniska skorzystało 78 248 podróżnych. Rekordowa w historii portu była też liczba osób korzystających w sierpniu z lotów czarterowych. Było ich ponad 471 tys., co stanowi 19 proc. wszystkich pasażerów.

W lipcu pobity został rekord w kategorii tonażu odprawionego cargo, gdy po raz pierwszy przekroczono liczbę 10 tys. ton. W sierpniu wynik został poprawiony, gdy odprawiono 10 tys. 107 ton cargo, czyli o 13 proc. więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej.

Jak powiedział PAP wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek, rekordowe wyniki Lotniska Chopina to nie tylko sukces samego portu, ale także "wyraźny sygnał, że polskie lotnictwo wkracza w nową erę rozwoju".

- Bez sukcesu i rozwoju Chopina nie będzie sukcesu nowego lotniska w Baranowie. Tylko dzięki dalszym inwestycjom będziemy w stanie sprostać rosnącemu popytowi, przyciągnąć nowych przewoźników, a w 2032 roku otworzyć nowy hub i umocnić naszą pozycję w Europie. To szansa, którą musimy wykorzystać, by Polska stała się liderem w regionie - zapowiada Maciej Lasek.

Prezes Polskich Portów Lotniczych Andrzej Ilków przypomina, że w tym roku z Warszawy otwarto połączenia do Rijadu i Addis Abeby. Dodaje, że pod koniec 2024 r. linia Air Arabia uruchomi loty do Szardży (Zjednoczone Emiraty Arabskie), a Etihad Airways zapowiedział na przyszłoroczne wakacje bezpośrednie loty z Lotniska Chopina do Abu Zabi.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2023 r. obsłużył 18,5 mln osób, a w całym 2024 r. - według prognoz - odprawi 20,5 mln pasażerów, czyli około 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Dla porównania, w 2015 r. lotnisko na Okęciu odprawiło ok. 10 mln podróżnych przez cały rok.

