Wielkie otwarcie sportowego giganta w Warszawie. To jedyny taki sklep w Polsce

Utrudnienia w Warszawie. Kawałek ulicy z zakazem wjazdu, objazd przez pół dzielnicy

Tarcza TBM Anna wydrąży ostatni fragment tunelu przed stacją metra Lazurowa. Fragment ten przechodzi bezpośrednią pod ulicą. Z tego powodu konieczne będzie zamknięcie ruchu.

- Budowniczowie metra wykorzystają zamknięcie ulicy Lazurowej również na przeprowadzenie niezbędnych inspekcji i wzmocnień podziemnej konstrukcji tunelu - przekazuje urząd.

Kierowcy nie dojadą do Górczewskiej

Jezdnia ulicy Lazurowej zamknięta zostanie – pomiędzy Doroszewskiego a Górczewską – w piątek, 21 lutego, o godzinie 22:00. Kierowcy jadący od Człuchowskiej będą musieli skręcić w prawo w Doroszewskiego. Z kolei jadący ulicą Doroszewskiego nie będą mogli wyjechać na Lazurową.

Objazd został wytyczony ulicami: Człuchowską, Powstańców Śląskich i Górczewską. Ruch na nitce w stronę Człuchowskiej będzie odbywał się bez zmian.

Kierowcy ponownie dojadą Lazurową do Górczewskiej w poniedziałek, 24 lutego, o godzinie 4:00.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Wielkie otwarcie sportowego giganta w Warszawie. To jedyny taki sklep w całym kraju Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autobusy pojadą objazdami

Również autobusy zostaną skierowane na objazdy. Linie 105, 122, 189, 190, 220, 249 i N45 zmienią trasy i ominą zamknięty odcinek ulicy Lazurowej.

I tak, 105 w stronę pętli Osiedle Górczewska i 220 w kierunku Nowego Bemowa skręcą w Człuchowską, następnie w Powstańców Śląskich, a potem Górczewską, którą dojadą do swoich stałych tras.

Autobusy linii 189 w kierunku Osiedle Górczewska pojadą prosto Powstańców Śląskich do Górczewskiej i pętli. Podobnie 190 i 249 – do pętli dojadą bezpośrednio ulicą Górczewską – bez odcinka tras na Powstańców Śląskich, Człuchowskiej i Lazurowej.

Z kolei autobusy linii 122 nie będą dojeżdżały do pętli Osiedle Górczewska. Z ulicy Człuchowskiej pojadą w lewo w Lazurową do ronda na skrzyżowaniu z Połczyńską. Tam zawrócą, aby pojechać ponownie w kierunku Gwiaździstej. Nocne N45 skończą trasę na pętli Osiedle Górczewska, czyli nie dojadą do skrzyżowania ulicy Lazurowej z Połczyńską.

i Autor: InfoUlice