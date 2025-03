Rafał Trzaskowski zajrzał do metra. Prezydent wpadł do Warszawy w przerwie kampanii na prezydenta kraju

Szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie 2025

Wścieklizna to śmiertelna choroba wirusowa, która może przenieść się na ludzi. Właśnie dlatego tak ważne jest regularne szczepienie zwierząt domowych, a także dzikich, takich jak lisy. W ostatnim czasie Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o zbliżającej się wiosennej akcji doustnych szczepień lisów przeciwko wściekliźnie, która potrwa od 27 marca do 2 kwietnia 2025 roku. Szczepionka doustna Rabadrop w formie przynęty będzie zrzucana z samolotów i wykładana ręcznie na terenach leśnych, łąkach i polach.

Wścieklizna atakuje! Rusza akcja szczepienia lisów. Uważaj na przynęty

W związku ze zbliżającą się akcją szczepienia lisów na terenie województwa mazowieckiego, właściciele zwierząt, którzy spacerują po okolicznych lasach, muszą zachować szczególną ostrożność. Okazuje się bowiem, że przynęty ze szczepionką mogą być niebezpieczne dla naszych domowych pupili. W przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy jak najszybciej skontaktować się z weterynarzem.

Wykładana przynęta ma postać zielono-brązowego krążka o specyficznym intensywnym rybim zapachu, a w jej wnętrzu umieszczony jest plastikowy blister zawierający płynną szczepionkę - czytamy na portalu gov.pl.

Co ważne, eksperci alarmują także, by nie dotykać przynęt, bowiem przeniesienie na nie zapachu człowieka może spowodować, że lisy stracą zainteresowanie antidotum. Jednak w razie kontaktu ze szczepionką, zwłaszcza w miejscach ran, oczu, jamy ustnej lub nosa, należy przemyć te miejsca wodą z mydłem i zgłosić się do lekarza.

