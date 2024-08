Uważajcie podczas spacerów! Z samolotów będą zrzucać batony z przynętą

Tragiczny wypadek pod Płockiem. Zginął 22-latek i 16-letnia pasażerka. Szokujące, co ustaliła prokuratura

Od 5 do 18 września 2024 roku przeprowadzona zostanie coroczna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. Jak słyszymy, w tym roku szczepionka będzie wykładana ręcznie oraz zrzucana z samolotów na lasy, pola i łąki.

− Przynęty ze szczepionką nie wolno dotykać. Zwierzęta nie przyjmą tych z zapachem człowieka. Przez dwa tygodnie od wyłożenia szczepionki należy zachować ostrożność podczas wyprowadzania zwierząt − informują władze.

Jak czytamy, szczepienia lisów wykonuje się przy użyciu doustnej szczepionki umieszczonej wewnątrz przynęty. Ta, zazwyczaj wygląda jak mały batonik lub krążek koloru brunatno-zielonego o zapachu rybnym.

Zrzuty oraz wyłożenie ręczne nie obejmują zbiorników wodnych, dróg i terenów zabudowanych. Co ważne, szczepionka uodparnia wyłącznie lisy. Lis jest zwierzęciem wolno żyjącym, najbardziej podatnym na zakażenie wirusem wścieklizny. Regularne szczepienia zmniejszają ryzyko zachorowań.

W okresie wykonywania szczepień lisów i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:

nie wchodzić na teren lasu,

zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych,

nie dotykać i nie podnosić a tym bardziej nie rozłamywać przynęt - przynęty dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,

przypadkowy kontakt człowieka z kapsułką zawierającą wirus wścieklizny wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia rąk, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa,

nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy.

W przypadku kontaktu zwierzęcia ze szczepionką należy zgłosić się do lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji.

Wścieklizna u ludzi, jakie są objawy?

Wścieklizna u ludzi to niezwykle groźna choroba, której objawy są nieodwracalne i zawsze prowadzą do jej pełnego rozwinięcia. Początkowe symptomy obejmują uczucie mrowienia, kłucia oraz pieczenia w miejscu ugryzienia przez zarażone zwierzę. Do tego dochodzą ogólne objawy takie jak ból głowy, gorączka, mdłości i złe samopoczucie, a także uporczywy kaszel.

Wkrótce po pojawieniu się pierwszych objawów, zarażona osoba zaczyna odczuwać silne podniecenie i niepokój ruchowy. Towarzyszą temu omamy wzrokowe i słuchowe oraz zaburzenia mowy. Nawet najmniejsze bodźce mogą wywoływać drgawki oraz bolesne skurcze mięśni gardła i krtani. Charakterystyczne dla tej choroby są również napady szału, wodowstręt i światłowstręt. Osoba chora nie jest w stanie znieść widoku wody ani dźwięku spadających kropel.

W końcowym stadium wścieklizny dochodzi do porażeń nerwów, co najczęściej prowadzi do śmierci chorego w ciągu kilku dni.

