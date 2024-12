Uwaga warszawiacy! Zmiany w rozkładzie SKM i Kolei Mazowieckich

Nowy rozkład SKM i Kolei Mazowieckich. Nowe godziny, nowe trasy. Co musisz wiedzieć?

Jeździsz pociągami SKM i Kolei Mazowieckich? Pamiętaj, że od jutra, od niedzieli 15 grudnia, będzie obowiązywał nowy roczny rozkład jazdy. Po nowemu pojadą linie S1, S2, S3, S4 i S40, a w przypadku KM liczba połączeń będzie podobna do aktualnej, ale zmienią się godziny kursowania pociągów. Co dokładnie się zmieni? Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, linia S2, w związku z zakończeniem prac w Sulejówku, powróci na trasę Warszawa Lotnisko Chopina - Sulejówek Miłosna. Linia S3 będzie kursowała na skróconej trasie Warszawa Lotnisko Chopina- Warszawa Centralna -Legionowo. Linia S40 będzie kursowała na nowej, wydłużonej trasie: Piaseczno - Radzymin w dni powszednie.

"Na linii R62 pojawi się więcej połączeń, natomiast nowością będzie wydłużenie relacji 2 par pociągów KM do Szczytna"

A co, jeśli chodzi o Koleje Mazowieckie? "Na linii R62 pojawi się więcej połączeń, natomiast nowością będzie wydłużenie relacji 2 par pociągów KM do Szczytna, a dzięki współpracy z Polregio podróżni będą mieli więcej możliwości przejazdu z Olsztyna do Ostrołęki" - przekazała PAP rzecznik KM Donata Nowakowska. Na linii R1 zostaną uruchomione dodatkowe połączenia do Grodziska Mazowieckiego w popołudniowym szczycie oraz jednego dodatkowego połączenia w godzinach wieczornych. W przypadku R7 przewidziano więcej połączeń w godzinach porannych do Warszawy Zachodniej, a pasażerowie linii nr R8 będą mogli liczyć na dwie pary nowych połączeń przyspieszonych Warszawa–Radom w porannym i popołudniowym szczycie.

❗ SKM-ka nadal na torach metropolii warszawskiej.🚆Szybka Kolej Miejska będzie woziła pasażerów na terenie stolicy i metropolii przez następne 15 lat – tak wynika z podpisanej dziś umowy między miastem a SKM na świadczenie usług przewozowych w latach 2025-2039.

