Veturilo wraca na stołeczne ulice. Znamy konkretną datę! „Nowości i niespodzianki”

To 14. rok funkcjonowania w stolicy Veturilo. Mieszkańcy już od 1 marca będą mogli skorzystać z 3355 rowerów i 337 stacji. Jak podaje miasto, to o 25 pojazdów i 5 stacji więcej niż rok temu.

− Stale rozwijamy sieć tras rowerowych w Warszawie. Obecnie ma już ona 813,7 km długości, ale na tym nie poprzestajemy − kolejne odcinki są w budowie lub remoncie. Bo rower to dzisiaj nie tylko środek transportu, ale styl życia i świadomy wybór na rzecz zrównoważonej mobilności − tłumaczy dalej Rafał Trzaskowski.

To jednak nie wszystko. Nowy sezon to również zmiany w rozmieszczeniu niektórych stacji.

Zmieniły się lokalizacje stacji:

nr 9671 – Radzymińska/Łomżyńska: została przeniesiona na drugą stronę ulicy;

nr 9516 Al. Jerozolimskie/Emilii Plater: stacja przeniesiona do nowej lokalizacji: Belwederska – Gagarina;

nr 9715 Wilanowska/Kosiarzy: stacja przeniesiona do nowej lokalizacji Wilanowska – Sobieskiego;

nr 9498 Sobieskiego/Śródziemnomorska: stacja przeniesiona i teraz w lokalizacji Sobieskiego – Nałęczowska.

Co więcej, jedna ze stacji zlokalizowana przy PKP Wawer (nr 9606), która była zdemontowana w związku z trwającym remontem, wraca na swoje dotychczasowe miejsce. Dodatkowo na terenie miasta powstało pięć nowych stacji: Ursus – Ratusz, Giserska – Habicha, EKOpark – Warszawska, PKP Gołąbki oraz Warszawska – Hermana.

Jak wypożyczyć rower Veturilo?

Wystarczy zainstalować na smartfonie aplikację Veturilo i zarejestrować się. Następnie należy doładować konto za pomocą przelewu lub BLIK-iem. Aby konto było aktywne, musi się na nim znajdować minimum 10 zł. Można również podłączyć kartę i opłata za przejazd będzie pobierana automatycznie.

Gdy już przejdziemy przez proces rejestracji i doładowania konta, wystarczy zeskanować kod QR lub wpisać numer znajdujący się na rowerze. Blokada koła zwolni się automatycznie. Można wsiąść i jechać.

Po zakończeniu jazdy wystarczy odstawić rower w dozwolonym miejscu i zamknąć blokadę koła. Wówczas zakończy się wypożyczenie.

Ile kosztuje wypożyczenie roweru w Warszawie?

Pierwsze 20 minut wypożyczenia roweru lub tandemu jest bezpłatne, natomiast kolejne 40 minut to tylko symboliczna złotówka. Druga godzina to 3 zł, trzecia to 5 zł, a czwarta i każda następna to 7 zł. Za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia zapłacimy 200 zł.

W przypadku roweru elektrycznego pierwsze 20 minut również jest bezpłatne. Kolejne 40 minut to z kolei 6 zł. Zaś druga i każda następna godzina to 14 zł. Przekroczenie 12 godzin wypożyczenia wiąże się z opłatą w wysokości 300 zł.

W Warszawie brakuje rowerów Veturilo. Mieszkańcy alarmują Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.