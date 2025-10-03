Volodymyr Z. aresztowany. Na liście przewinień sabotaż i wybuch

Volodymyr Z. zatrzymany w Pruszkowie.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie zatrzymali Volodymyra Z. 30 września 2025 roku. Jak informuje Prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) został wydany przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe.

Z materiałów przekazanych przez niemieckie organy ścigania wynika, że Volodymyr Z. jest podejrzany o dokonanie przestępstw, które zagroziły życiu i zdrowiu wielu osób.

Jak informuje prokuratura, czyny zarzucane Volodymyrowi Z. mogą odpowiadać artykułom polskiego kodeksu karnego:

Art. 163 § 1 punkt 1 (sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach)

Art. 165 § 1 punkt 3 (spowodowanie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach przez wywołanie eksplozji)

Art. 254a (sabotaż)

- Okoliczności sprawy mogą skłonić ściganego w szczególności do ucieczki poza granice kraju oraz ukrywania się przed organami wymiaru sprawiedliwości. Za powyższy czyn może grozić ściganemu kara do 15 lat pozbawienia wolności - przekazał prokurator Skiba.

Kim jest aresztowany Ukrainiec?

Volodymyr Z. mieszka w Polsce z rodziną, posiada kartę stałego pobytu i prowadzi własną działalność gospodarczą. Podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Nie wyraził również zgody na wydanie go niemieckim władzom ani nie zrezygnował z zasady specjalności (ograniczenia ścigania).

Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Volodymyra Z. na okres 7 dni. Jak tłumaczy prokuratura, jest to konieczne, aby zapobiec ucieczce podejrzanego i utrudnianiu postępowania.

Wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania stanowi samoistną przesłanką stosowania tymczasowego aresztowania. O dalszym losie Volodymyra Z. zdecyduje sąd po otrzymaniu oryginału ENA wraz z tłumaczeniem na język polski. Sprawa jest rozwojowa.