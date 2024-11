W centrum Warszawy złapali jadowitego skorpiona. „Wylazł spod kanapy”

Rewolucja w Archidiecezji Warszawskiej! Kardynał Nycz odchodzi, zastąpi go arcybiskup Galbas

Osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym. 9-letni chłopczyk trafił do szpitala. „Trwają czynności”

Łukasz Ż. miał osiem wyroków. Sądy skazywały go, jeszcze zanim spowodował wypadek na Trasie Łazienkowskiej

Warszawa, Śródmieście. Złapali jadowitego skorpiona

29 października strażnicy miejscy otrzymali nietypowe wezwanie. Lokatorzy kamienicy przy alei Przyjaciół w Warszawie zgłosili, że ich współlokatorem był prawdziwy skorpion – najprawdopodobniej „pasażer na gapę” z wakacyjnej podróży do Egiptu. Pajęczak wyszedł spod kanapy, jak gdyby nigdy nic, podczas gdy kilkuletni chłopiec w pokoju odrabiał lekcje.

Chłopiec zareagował błyskawicznie i mimo nietypowego widoku, nie stracił zimnej krwi. Nakrył skorpiona plastikowym pojemnikiem na kanapki i natychmiast zawołał mamę. Gdy kobieta przyszła do pokoju, zwierzę zastosowało swoją charakterystyczną taktykę obronną – zastygło w bezruchu, jakby czekając na rozwój wydarzeń. Jednak ani chłopiec, ani jego mama nie dali się zwieść i zdecydowali o wezwaniu specjalistów.

– Skorpion prawdopodobnie przebywał w mieszkaniu już od dwóch miesięcy – mówi strażniczka, która podjęła interwencję. – Najpewniej przyjechał z nimi z Egiptu, gdzie lokatorzy spędzali wakacje − dodała.

Funkcjonariusze przyjechali na miejsce i bezpiecznie odłowili skorpiona, umieszczając go w specjalnym pojemniku transportowym. Następnie przewieźli egzotycznego lokatora do Centrum CITES na terenie warszawskiego ZOO, gdzie zwierzak może liczyć na bardziej odpowiednie warunki do życia.

Wystawa pająków i skorpionów w Nowym Sączu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.