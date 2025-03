Pociągiem w mniej niż 2 godziny z Warszawy do Krakowa. A co z remontem linii średnicowej? Złe wieści

Z Radomia w trzy godziny do Barcelony? To możliwe! Bilety już w sprzedaży

W mniej niż 2 godziny z Warszawy do Krakowa

Centralna Magistrala Kolejowa zostanie dostosowana do prędkości 250 km/h nie w bieżącym, a dopiero w 2027 roku. Pozwoli dojechać z Warszawy do Krakowa w niecałe dwie godziny, a do Wrocławia w nieco ponad trzy godziny.

- Naszym sztandarowym projektem jest CMK. Planowany czas przejazdu, do Krakowa, w perspektywie 2027 roku to 1 godzina 50 minut – powiedział minister Piotr Malepszak.

Opóźnienie remontu linii średnicowej w Warszawie

Jak informuje Raport Warszawski, opóźnieniu ulegnie także remont linii średnicowej. W czerwcu ubiegłego roku była mowa o rozpoczęciu prac w 2030 roku, teraz - dopiero w latach 2031-2035.

Warunkiem rozpoczęcia remontu linii średnicowej jest ukończenie przebudowy odcinka wschodniego, wraz z remontem Warszawy Wschodniej, który rozpocznie się najwcześniej w 2026 roku.