Podróż pociągiem PKP nie przebiega po twojej myśli? W takich sytuacjach możesz zgłosić skargę

Wakacje to czas wycieczek, na które wybieramy się najczęściej samochodami lub pociągami. Podróże z PKP cieszą się coraz większą popularnością, lecz czasami nie wszystko idzie zgodnie z planem. Zdarza się, że w wagonie jest za głośno lub ktoś zajął nasze miejsce.

W takiej sytuacji konduktor znajdzie rozwiązanie i z pewnością wyjaśni wszelkie nieporozumienia oraz przydzieli nowe miejsce. Niestety coraz częściej szczególnie latem do konduktora dochodzą skargi w kwestii temperatury. Czy jednak wtedy również możemy liczyć na pomoc? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Za ciepło w pociągu? Zgłoś reklamację do przewoźnika

Klimatyzacja w pociągach to niemalże zbawienie szczególnie latem, gdy wskaźniki na termometrach osiągają wysokie wartości. Tłum ludzi w wagonie i promienie słoneczne sprawiają, że bez chłodnego nawiewu podróż może być udręką.

Co ciekawe, z takim problemem również możemy zgłosić się do konduktora. W miarę możliwości postara się on uruchomić klimatyzację, a jeśli ta uległa awarii, wezwie pracownika serwisu. To jednak nie koniec! Pasażerowie mogą także złożyć reklamację na stronie przewoźnika, która zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni.

Każdy pasażer ma prawo i możliwość złożenia reklamacji - zaznaczał rzecznik PKP IC Maciej Dutkiewicz. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, przewoźnik najprawdopodobniej zwróci pieniądze za bilet.

