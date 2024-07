Co tam się wydarzyło?

PKP Intercity od stycznia do grudnia 2023 roku przewiozło ponad 60 mln pasażerów. To świetny wynik, który idealnie obrazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszą się podróże pociągami w naszym kraju. To zauważyła również firma z Niemiec, która - ku zdziwieniu wielu - ma w planach wjechać na polskie tory i tym samym najprawdopodobniej stać się ogromną konkurencją dla PKP. O jakim przewoźniku mowa? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowy przewoźnik w Polsce w 2025 roku. Do UTK trafiło pismo

Do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął w ostatnim czasie wniosek od firmy Flix, która znana jest głównie w Polsce za sprawą autobusów FlixBus. Okazuje się jednak, że wielki koncern transportowy poszerzył swoje usługi już kilka lat temu i oferuje także przejazdy kolejowe na terenie Niemiec. Teraz jednak firma chce wjechać do Polski, by uruchomić pociągi na trasie Warszawa-Berlin. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem zachodniego przedsiębiorstwa, już w grudniu 2025 roku pociągi ruszą na wspomnianej powyżej trasie.

