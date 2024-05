i Autor: Shutterstock

Flixbus zostawił 70-latkę na stacji paliw w nocy i odjechał! Seniorka była w szoku. "Przeraziłam się"

ago 8:47

To się nie mieści w głowie! Pani Mariola poszła do toalety na stacji benzynowej, a kiedy z niej wyszła odkryła, że jej autobus odjechał. Jak wyjaśnia "Gazecie Wyborczej", musiała do Katowic dotrzeć autostopem.