Tegoroczne wakacje mogą być jeszcze tańsze. Zniżki czekają na turystów nie tylko w PKP

Seniorze, w te wakacje podróżuj jeszcze taniej. O tych zniżkach warto wiedzieć

Emerytura to idealny czas na zwiedzania świata. Współcześnie wielu seniorów właśnie na jesień życia podróżuje, bowiem dopiero wtedy mają takie możliwości między innymi dzięki wielu dostępnym ulgom. Okazuje się jednak, że nadal spora część emerytów nie jest świadoma, jak wiele zniżek czeka na wykorzystanie. Najpopularniejszymi są oczywiście te w pociągach PKP lub w autobusach, lecz to nie wszystko! Dalsza część artykuł znajduje się pod galerią.

Ulgi dla seniorów. Ci przewoźnicy oferują tańsze bilety

Lista przewoźników w Polsce, którzy oferują zniżki dla emerytów, jest długa, bowiem tak jak wspominaliśmy, seniorzy mogą liczyć między innymi na ulgi w PKP czy w komunikacji miejskiej, które są już poniekąd pewnym standardem.

Co ciekawe, standardem bez wątpienia nie są zniżki w samolotach, lecz - jak się okazuje - takowe zaczynają być już dostępne. To właśnie seniorzy mogą z nich skorzystać, między innymi latając polskimi liniami LOT. Osoby, które ukończyły 60. rok życia, mogą liczyć na zniżkę od 10 do 25 proc. Warto jednak wspomnieć, że oferta nie jest stała i pojawia się tylko czasami. PLL LOT oferuje jednak inne darmowe udogodnienia dla osób starszych, a mianowicie pomoc asystenta, wózek dowożący do samolotu czy specjalne miejsca na podkładzie maszyny. Jak sytuacja przedstawia się natomiast z innymi przewoźnikami tego typu?

Bardzo popularne są oczywiście tanie linie lotnicze takie jak Ryanair czy Wizz Air. Tutaj niestety nie ma stałych zniżek dla emerytów, lecz przewoźnicy starają się wprowadzać między innymi na Dzień Babci i Dziadka korzystne dla seniorów oferty. Warto więc właśnie wtedy warto obserwować ceny biletów, bowiem być może uda się nabyć je w świetnej cenie.