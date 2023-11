Co on tu robi?

Zwłoki w urzędzie. Nie żyje 43-latek

– Otrzymaliśmy już z policji materiały sprawy. Akta zostały zarejestrowane. Na pewno jeszcze dziś zostanie podjęta decyzja o wszczęciu śledztwa, na razie w kierunku art. 151 Kodeksu karnego, czyli doprowadzenia do samobójstwa. W ramach postępowania zostanie przeprowadzona sekcja zwłok – powiedziała w czwartek (29 listopada) w rozmowie z Polską Agencją Prasową prokurator rejonowa w Płońsku Ewa Ambroziak.

Jak wyjaśniła, zwłoki 43-latka odkrył 28 listopada nad ranem w piwnicy Urzędu Gminy w Baboszewie jeden z pracowników.

– Była to łazienka w piwnicy budynku zaadaptowanej na część socjalną, do której prowadzi oddzielne wejście. To pomieszczenie właściwie ogólnodostępne bez monitoringu. Nie było ono zamykane – podkreśliła prok. Ambroziak.

Tożsamość 43-latka, mieszkańca gminy Baboszewo, nie budzi wątpliwości. – Wiemy też, że mężczyzna ten 22 listopada opuścił zakład karny – zaznaczyła.

Jak informowała wcześniej policja, po znalezieniu zwłok mężczyzny w piwnicy Urzędu Gminy w Baboszewie 28 listopada we wczesnych godzinach porannych na miejscu wykonano wszelkie niezbędne czynności pod nadzorem prokuratora, a ciało zabezpieczono w prosektorium.

