W ZOO zamieszkały zwierzęta, których… nie widać!? „Powodzenia w poszukiwaniach!”

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-10-28 10:19

Warszawskie ZOO ma nowych mieszkańców - skrzypłocze. Radosnymi wiadomościami pracownicy ogrodu zoologicznego podzielili się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jest tylko jeden problem: bardzo trudno ich wypatrzyć! Można więc odnieść wrażenie, że nowych mieszkańców wcale nie ma w akwarium!

Skrzypłocze – nowi mieszkańcy Warszawskiego ZOO

„Od pewnego czasu w jednym ze zbiorników w budynku Akwarium Amazońskiego możecie spróbować wypatrzyć... skrzypłocze! I piszemy „spróbować” nie bez powodu, uwierzcie nam, one naprawdę tam są!” - przekazało w mediach społecznościowych Warszawskie ZOO.

Jak przekazali opiekunowie tych niezwykłych stworzeń, ich zobaczenie wcale nie jest takie proste.

„Skrzypłocze potrafią zakopywać się w piasku, a ich pancerz świetnie komponuje się z otoczeniem. W efekcie mogą pozostawać niemal niewidoczne dla zwiedzających. Dlatego mogą być jednymi z najbardziej tajemniczych i najtrudniejszych do zaobserwowania mieszkańców Warszawskiego ZOO” - wyjaśnili.

Kilka słów o skrzypłoczach

Skrzypłocze to morskie stawonogi, które wyglądem trochę przypominają żywe skamieniałości. Jak podaje Warszawskie ZOO, „ich historia sięga setek milionów lat, a współczesne skrzypłocze niewiele zmieniły się od swoich bardzo odległych przodków”.

Co ciekawe, skrzypłocze zyskały dodatkową rozpoznawalność za sprawą m.in. polskiego serialu „Czarne stokrotki”.

Wybieracie się w odwiedziny do Warszawskiego ZOO? Powodzenia w poszukiwaniach tych wyjątkowych stworzeń!

Czerwony napis ZOO nad alejką z ludźmi. Na miniaturze skrzypłocze w akwarium. O nowych zwierzętach przeczytasz na SE.
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