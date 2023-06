"Tu nie da się przestrzegać przepisów!"

Walka o miejsce na Wiatraku. Kierowcy kontra sprzedawcy i klienci

Bazar „na tyłach” ronda Wiatraczna stał się miejscem niezgody, kłótni i bezsilności organów ścigania. Przez źle zorganizowaną przestrzeń do handlu sprzedawcy wystawiają swój towar na chodnik i jezdnię. Klienci muszą chodzić po ulicy, a kierowcy lawirować autami wśród tłumu, by wjechać do garażu i nie najechać ludziom na stopy czy nie uderzyć lusterkiem.