Walka o ogień na Kopcu Powstania Warszawskiego. Iluminacja czy ognisko pamięci przez 63 dni?

Walka o ogień na Kopcu Powstania. Czy iluminacja zastąpi ogień przez 63 dni obchodów

Kontrowersyjne zmiany

Podtrzymywanie Ognia Pamięci, płonącego przez 63 dni na Kopcu Powstania Warszawskiego, to tradycja obchodów powstańczych rocznic w stolicy. Niestety, dowiedzenie się, czy po remoncie kopca przy ul. Bartyckiej w Warszawie ten zwyczaj będzie kontynuowany, graniczy dziś z cudem. Urzędnicy chcą, by ognisko zastąpiła iluminacja! - To tak, jakby ogień olimpijski zastąpić sztucznym płomieniem! Ktoś tu nie czuje niestosowności – komentują powstańcy i działacze stowarzyszeń poświęconych bohaterom powstania. Znamy opinię prezydenta Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie.