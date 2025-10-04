Warszawa: 10 tys. zł kary dziennie za opóźnienie przy remoncie! Ważna decyzja

Remont ulicy Okrzei na Pradze ma ponad 20 dni opóźnienia, a wykonawca nie rozpoczął jeszcze prac.

Zarząd Dróg Miejskich nalicza wykonawcy, firmie Strabag, 10 tys. zł kary za każdy dzień zwłoki.

Problemy z uzgodnieniem organizacji ruchu i lokalizacją zaplecza to główne przyczyny opóźnień.

Remont dwóch mostów w Warszawie! Szykuje się gigantyczny chaos

Opóźnienie remontu ul. Okrzei i kary dla wykonawcy

Remont ulicy Okrzei – łącznika mostu pieszo rowerowego ze starą Pragą i Ząbkowską - miał być flagową inwestycją, zmieniającą zabetonowany i zakorkowany fragment Pragi-Północ w zieloną, jak w centrum Śródmieścia dzisiejsza Chmielna. Tak wielokrotnie zapowiadał to prezydent Rafał Trzaskowski.

Tymczasem szumnie zapowiadane zmiany zaczęły się blamażem. Wykonawca – firma Strabag (która wygrała kontrakt za 20 mln zł) nie zrobiła na tej ulicy jeszcze nic.

- Spodziewaliśmy się, że wykonawca przystąpi do robót na ul. Okrzei przed końcem sierpnia. Ponieważ tak się nie stało, od drugiego tygodnia września naliczamy mu 10 tys. zł kary za każdy dzień zwłoki – poinformował w ubiegłym tygodniu szef ZDM Łukasz Puchalski. Przyznał, że firma Strabag wciąż ustala z urzędem dzielnicy lokalizację zaplecza remontu, który ma potrwać niemal półtora roku. Ale twierdzi, że nie wpłynie to finalnie na termin zakończenia całości.

Strabag ma nadrobić czas stracony na urzędniczych uzgodnieniach. Na razie nie jest uzgodniona m.in. organizacja ruchu i trasy objazdów na czas prac wzdłuż ul. Okrzei między Wybrzeżem Helskim a ul. Jagiellońską.

- Wykonawca ma problemy z zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu. Te propozycje, które składał do tej pory, nie uzyskały akceptacji biura zarządzania ruchem drogowym. Czeka też na zgodę dzielnicy na zajęcie działki potrzebnej na plac budowy – wylicza dyr. Puchalski.

Inne problemy z remontami w Warszawie

Ale to nie jedyne opóźnienia w remontach ulic. Problemy z terminami są też m.in. na Andersa i Trasie Siekierkowskiej. Remont ścieżki rowerowej z przyległościami miał się zacząć na trasie w wakacje. A okazuje się, że do końca roku uda się wymienić tylko kostkę, a prace na moście Siekierkowskim przesuną się na 2026 r.