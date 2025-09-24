Dachowanie na Okrzei! Toyota zderzyła się z radiowozem

Groźne zderzenie na Pradze. Toyota dachowała po kolizji z radiowozem

Do groźnie wyglądającego wypadku samochodowego doszło dziś na warszawskiej Pradze. W środę, 24 września, około godziny 15:50, na skrzyżowaniu ulic Okrzei i Jagiellońskiej zderzyły się nieoznakowany radiowóz i osobowa Toyota. W wyniku kolizji samochód osobowy marki Toyota wypadł z jezdni i dachował na przejście dla pieszych oraz chodnik. Według wstępnych ustaleń policji, kierujący Skodą, policjant z pionu kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, jechał ulicą Okrzei w kierunku Targowej z włączonymi sygnałami i wjechał na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. W tym samym czasie Toyota jechała prawidłowo ulicą Jagiellońską od strony Stadionu Narodowego w kierunku Alei Solidarności.

Kierująca Toyotą opatrzona na miejscu przez ratowników medycznych

Doszło do zderzenia, po którym Toyota dachowała. Kobietę kierującą Toyotą oswobodzili świadkowie i przekazali ją pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej, które zabezpieczyły rozbite pojazdy i teren zdarzenia. Skrzyżowanie pozostało częściowo zablokowane, a ruch w rejonie ulic Okrzei i Jagiellońskiej odbywa się z utrudnieniami do czasu zakończenia działań służb. Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia.

