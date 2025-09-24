Dachowanie na Okrzei! Toyota zderzyła się z radiowozem

Groźny wypadek na warszawskiej Pradze! Na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Okrzei Toyota zderzyła się ze Skodą, która jako pojazd uprzywilejowany wjechała na drogę na czerwonym świetle. Toyota dachowała, drugi pojazd także został znacznie rozbity. Na szczęście jakimś cudem nie ma osób poważnie rannych w tym zdarzeniu. Mamy zdjęcia pokazujące chwile tuż po zderzeniu.

Groźne zderzenie na Pradze. Toyota dachowała po kolizji z radiowozem

Do groźnie wyglądającego wypadku samochodowego doszło dziś na warszawskiej Pradze. W środę, 24 września, około godziny 15:50, na skrzyżowaniu ulic Okrzei i Jagiellońskiej zderzyły się nieoznakowany radiowóz i osobowa Toyota. W wyniku kolizji samochód osobowy marki Toyota wypadł z jezdni i dachował na przejście dla pieszych oraz chodnik. Według wstępnych ustaleń policji, kierujący Skodą, policjant z pionu kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, jechał ulicą Okrzei w kierunku Targowej z włączonymi sygnałami i wjechał na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. W tym samym czasie Toyota jechała prawidłowo ulicą Jagiellońską od strony Stadionu Narodowego w kierunku Alei Solidarności.

Kierująca Toyotą opatrzona na miejscu przez ratowników medycznych

Doszło do zderzenia, po którym Toyota dachowała. Kobietę kierującą Toyotą oswobodzili świadkowie i przekazali ją pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej, które zabezpieczyły rozbite pojazdy i teren zdarzenia. Skrzyżowanie pozostało częściowo zablokowane, a ruch w rejonie ulic Okrzei i Jagiellońskiej odbywa się z utrudnieniami do czasu zakończenia działań służb. Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia.

