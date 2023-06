Podźgał ofiarę nożem. Przed policją bronił się maszynką do golenia, wcześniej wyskoczył przez okno

Warszawa. 42-latek podźgał ofiarę nożem. Przed policją bronił się maszynką do golenia

Policjanci z Wilanowa dostali o godz. 20:30 pilne wezwanie. W hostelu przy ul. Sytej doszło do ostrej awantury. Wezwani policjanci jeszcze w trakcie dojazdu na miejsce dostali informację, że mężczyzna jest bardzo niebezpieczny. Kilka dni wcześniej miał podźgać nożem i brutalnie pobić człowieka w Konstancinie-Jeziornie.

Na miejscu okazało się, że jeden z lokatorów hostelu zauważył poszukiwanego 42-latka i zamknął go w pokoju. Ten jednak zdołał uciec przez okno! Próbował ukryć się przed policją w łazience. NA widok funkcjonariuszy chwycił za maszynkę do golenia. Szczęśliwie policjanci zdołali go obezwładnić i zatrzymać. Okazało się, że oprócz poszukiwania do sprawy usiłowania zabójstwa był też poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową Rzeszów Miasto. - Na wniosek konstancińskich policjantów i prokuratora, piaseczyński sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec 42-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania- mówi Iwona Kijowska z policji. Trafił do aresztu w Piasecznie na 3 miesiące, jednak za to, co zrobił grozi mu nawet dożywocie. Prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania zabójstwa.