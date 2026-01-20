Warszawa: 6-latek ofiarą wypadku na Grochowskiej. Rafał Trzaskowski zapowiada działania

Zuzanna Sekuła
2026-01-20 9:28

W poniedziałek, 19 stycznia, doszło do tragicznego wypadku na skrzyżowaniu ulic Zamienieckiej i Grochowskiej w Warszawie. 6-letni chłopiec zginął po tym, jak samochód uderzył w grupę osób oczekujących na przejście dla pieszych. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, wyraził swoje współczucie i zapowiedział dalsze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście. Co dokładnie się stało?

  • Tragiczny wypadek na Pradze-Południe wstrząsnął Warszawą, prowadząc do śmierci 6-letniego dziecka.
  • W wyniku zderzenia dwóch aut, toyota wjechała w grupę pieszych, raniąc cztery osoby.
  • Kierowcy obu pojazdów zostali zatrzymani; dowiedz się, co dalej z postępowaniem prokuratury.

Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Nie żyje 5-letni chłopiec

Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, do zdarzenia doszło około godziny 15. „Ze wstępnych informacji wynika, że kierująca Fordem 28-latka, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa nadjeżdżającej ulicą Grochowską Toyocie. Doszło do zderzenia obu pojazdów, w wyniku którego Toyota została wytrącona ze swojego pasa ruchu i uderzyła w grupę osób oczekujących przed przejściem dla pieszych” – czytamy w komunikacie policji.

W wyniku wypadku poszkodowane zostały cztery osoby, w tym 6-letni chłopiec. Pomimo wysiłków ratowników, jego życia nie udało się uratować. Trzy kobiety zostały przewiezione do szpitala. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi i zostali zatrzymani przez policję pod nadzorem prokuratora. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego.

Marsz po tragicznym wypadku na Woronicza. "Nazywajmy te rzeczy morderstwami, a nie wypadkami"

Reakcja Rafała Trzaskowskiego na tragedię

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, zareagował na tragiczne wydarzenie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Jestem wstrząśnięty tragicznym zdarzeniem, do którego doszło na Pradze-Południe. Nie ma odpowiednich słów, by wyrazić współczucie dla rodziny 6-latka, który w wyniku odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu. Łączę się w bólu z najbliższymi chłopca” – napisał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy podkreślił również, że liczy na sprawne ustalenie przyczyn wypadku i ukaranie sprawców.

Jako prezydent miasta zobowiązuję się do dalszego konsekwentnego działania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu na ulicach Warszawy” – dodał.

Dalsze kroki w sprawie wypadku na Grochowskiej

Sprawa tragicznego wypadku na Pradze-Południe jest pod nadzorem prokuratora. Policja prowadzi szczegółowe dochodzenie, mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia. Z naszych informacji wynika, że we wtorek (20 stycznia) planowane są kolejne przesłuchania świadków zdarzenia.

Zginął mały chłopiec. W miejscu tragedii zapłonęły znicze. Warszawa wstrząśnięta wypadkiem na Grochowskiej
