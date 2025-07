Warszawa: Bestialski atak na przypadkową ofiarę. 23-latek użył maczety

Warszawa. Bestialski atak na ulicy

Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek około godziny 16:20. Jak ustalili policjanci, 23-letni mężczyzna, bez żadnego powodu, rzucił się z maczetą na 20-latka, którego wcześniej nie znał. „Napastnik zadał mu kilka ran ciętych głowy i szyi” – relacjonują funkcjonariusze. Młody mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie natychmiast udzielono mu pomocy medycznej.

Policjanci rozpoczęli obławę za napastnikiem. Już następnego dnia 23-latek został zatrzymany. To obywatel Polski, z bogatą kartoteką. Już wcześniej był notowany przez policję za bójki, pobicia i naruszenie czynności narządu ciała.Podczas przeszukania jego mieszkania, policjanci znaleźli również pałkę teleskopową oraz dwa pojemniki z gazem pieprzowym.

Ojciec i syn ruszyli z maczetą na młodego mężczyznę. Chcieli go zabić! Ciosy zadawali w głowę

23-latek usłyszał zarzuty

Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie sprawcy. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt. 23-latkowi grozi teraz kara od 8 lat do nawet dożywotniego pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa.