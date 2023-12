Warszawa. Bóbr wykopał norę przy jezdni! Droga groziła osunięciem, wielkie zagrożenie

Niecodzienna historia rozegrała się na odcinku między ul. Bystrą a Ząbkami naprzeciwko stacji benzynowej. Jak informuje na swojej stronie Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie sprawę zgłosił Bogdan Kalinowski, który należy do stowarzyszenia Nasz Bóbr. Zauważył on przy ul. Radzymińskiej nadgryzione gałęzie i pnie drzew. Nie było wątpliwości, w okolicy żył wielki gryzoń, który na co dzień spokojnie pałaszuje rośliny. Miłośnik tych poczciwych zwierząt po bliższej obserwacji zauważył jednak coś niepokojącego. Tuż przy jezdni znalazł głęboką dziurę. W każdej chwili mogło dojść do nieszczęścia. – Gdy zobaczyłem dziurę przy jezdni, nie miałem wątpliwości, że poniżej znajduje się bobrza nora – opowiada Bogdan Kalinowski. – Prawdopodobnie zapadł się jeden z korytarzy bobrowych. Kilka metrów dalej znajdują się ogródki działkowe. Między nimi a jezdnią wije się kanałek, gdzie żeruje bóbr – wyjaśnia przyrodnik.

W dziurę mógł wjechać samochód, a co gorsza jezdnia mogła się zapaść. Zwierzak też był zagrożony, bo wychodząc z nory mógł wpaść pod samochód. Drogowcy prędko ruszyli, by wspólnie z przyrodnikami usunąć zagrożenie.

Historia miała szczęśliwy finał. Pracownicy ZDM-u pod nadzorem członków stowarzyszenia załatali dziurę. Jak informują drogowcy obecnie trwają rozmowy. Przedstawiciele stowarzyszenia Nasz Bóbr, Zarząd Zieleni i Zarząd Dróg Miejskich, dyskutują w jaki sposób zabezpieczyć na przyszłość jezdnię i drzewa. W rozmowy zaangażowany jest również zarząd okolicznych ogródków działkowych. – Monitorujemy stale to miejsce. Wiemy, że bóbr się stamtąd nie wyprowadził. Widać choćby świeże ślady ich zgryzów. Dobrym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie płotka odgradzającego to miejsce od jezdni. Tak dla bezpieczeństwa bobra, jak i kierowców – przekonuje Bogdan Kalinowski.