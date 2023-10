i Autor: policja Warszawa. Diler "udawał sowę". Kuriozalne zatrzymanie na Mokotowie

Ale historia!

Warszawa. Diler "udawał sowę". Kuriozalne zatrzymanie na Mokotowie

mk 8:01 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Praca w policji bywa pełna niespodzianek. Mokotowscy wywiadowcy zatrzymali do kontroli kierowcę mercedesa, który „udawał sowę”. W żargonie oznacza to, że jeździł nocą bez włączonych świateł. Po zatrzymaniu i kontroli okazało się, że samochodzie ma pełno narkotyków i broń. JEgo tłumaczenie było kuriozalne. Teraz trafił do aresztu.