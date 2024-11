Kolejny gwałt w Uberze. 30-latka wykorzystana przez 42-letniego kierowcę

W stolicy znów doszło dramatu. Wracająca na Białołękę 30-latka wsiadła do taksówki Ubera. Zanim dotarła pod swój dom, zasnęła. Kierowca przesiadł się na tylną kanapę. Nie mogła się przed nim obronić. – Samochodem kierował 42-letni mężczyzna, obywatel Gruzji. Został zatrzymany, a w środę (20 listopada) przesłuchany. Tego samego dnia w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Praga Północ zostało wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów z art. 198 kodeksu karnego. Dotyczy on doprowadzenia do stosunku płciowego poprzez wykorzystanie bezradności ofiary. Podejrzany trafił na 3 miesiące do aresztu – mówi nam prok. Norbert Woliński z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Tymczasowo aresztowanemu mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do lat 8 więzienia. Jak dodają śledczy, ofiara była pod wpływem alkoholu i leków.

Od 2021 r. pisaliśmy o prawdziwej pladze gwałtów w taksówkach. Scenariusz był zazwyczaj podobny. Nietrzeźwa pasażerka wracająca z imprezy i kierowca wykorzystujący jej bezradność.

17 czerwca weszła też w życie ustawa, która mówi, że wszyscy kierowcy z taksówek na aplikację muszą posiadać polskie prawo jazdy. Od tamtej pory policja prowadzi ścisłą kontrolę pracowników wykonujących usługi przewozowe.