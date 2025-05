i Autor: Paweł

Warszawa: Kolejny atak na uczelni! Pracownik w szpitalu. "Napastnik uderzył go w potylicę tępym narzędziem"

We wtorek, 13 maja, doszło do ataku na pracownika prywatnej uczelni mieszczącej się na warszawskiej Ochocie. - Przekazał, że ktoś uderzył go w głowę. Nie wie, kto to zrobił. Został przetransportowany do szpitala - mówi nam podkom. Rafał Rutkowski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.