Jedyny taki koncertowy tramwaj w Polsce. W środku pianino i muzycy

Warszawa. XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Warszawa, jako współorganizator XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, przygotowała dla mieszkańców i turystów wyjątkową niespodziankę. Do 23 października, czyli do zakończenia konkursu, po stołecznych trasach kursować będą specjalnie oznaczone pojazdy komunikacji miejskiej. Zarówno tramwaj, jak i pociąg metra, w specjalnej kolorystyce nawiązującej do konkursu, mają umilić podróż i wprowadzić w klimat muzyki Chopina.

Gdzie spotkać chopinowski tramwaj i metro?

Chopinowski pociąg metra kursuje zamiennie, co tydzień, na obu liniach warszawskiej podziemnej kolei. W weekend pojawił się w linii M1, a od poniedziałku, 6 października, kursuje na linii M2.

Z kolei trasa chopinowskiego tramwaju zmienia się codziennie. W piątek, 3 października, kursował na linii 26, a w weekend 4-5 października pojedzie jako „siódemka”. Aktualny rozkład jazdy można śledzić na facebookowym profilu Tramwajów Warszawskich.

Muzyczny tramwaj. Jedyny taki w Polsce

To jednak nie wszystko! Od 6 do 12 października po Warszawie będzie kursował specjalny tramwaj, w którym na żywo będzie można posłuchać utworów Chopina. W tramwaju znajdzie się pianino, a muzycy będą grać dla pasażerów.

Trasa tramwaju: Zajezdnia Wola – Wolska – Towarowa – Aleje Jerozolimskie – al. Zieleniecka – Targowa – al. „Solidarności” – Wolska – Skierniewicka.

Wyjazdy z Zajezdni Wola zaplanowano o godzinach: 13:00, 14:00, 15:00, 16:30 i 17:30. Tylko w godz. 13:00, 15:00 i 17:30 odbywają się kursy z pianistą. W godz. 14:00 i 16:30 zaplanowano kursy z varsavianistą, który opowie o historii Warszawy i ciekawostkach związanych z konkursem chopinowskim.

Pełny przejazd trasy zajmie około 50 minut.

To niepowtarzalna okazja, by posłuchać muzyki Chopina w nietypowych okolicznościach!