Tramwajowe kocięta szukają domu. Fabryka Mruczenia, Duńczyk i Houdini vel Mały Cwaniak polecają się do adopcji

Kocięta z "rodowodem" Tramwajów Warszawskich

Historia tych wyjątkowych kociaków rozpoczęła się w Zakładzie Realizacji Przewozów Wola. Jak tłumaczy Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich, obecność kotów w zajezdniach to nic nowego.

- Średnio w każdej zajezdni mamy po dwa, trzy koty wolno żyjące. Są one pod opieką naszych pracowników i w pewnym sensie strzegą porządku na terenie zakładu. Sterylizujemy zwierzęta pod naszą opieką, ale czasami pojawiają się też nowe. Tak było w tym przypadku – do zajezdni trafiła kotka w ciąży, dlatego teraz mamy małe kocięta – opowiada z uśmiechem Urbanowicz.

I tak oto na świat przyszła piątka uroczych, puszystych kulek, które podbiły serca pracowników zajezdni. Teraz, dzięki współpracy z Fundacją Szanowny Pan Kot, maluchy mają szansę na znalezienie stałego, bezpiecznego domu.

Ekipa z charakterem

Każdy z pięciu braci ma swój niepowtarzalny charakter.

Kwinto – czarny kociak, "Fabryka Mruczenia". Uwielbia przytulanie i zabawę, czasem podgryza (ale delikatnie!).

Duńczyk – mały odkrywca, który nie usiedzi długo. Wciąż w ruchu, pada tam, gdzie stoi.

Moks – pieszczoch. Kocha miękkie miejsca, przytulanie i patrzenie w oczy.

Nuta – łakomczuch. Pierwszy przy misce, ale na rękach się rozluźnia. Odważny i energiczny.

Houdini vel Ty Mały Cwaniaku. Ciekawski, wszędzie go pełno. Uwielbia zabawki i szafy.

Wszystkie kociaki są niekonfliktowe i świetnie dogadują się z innymi kotami. Mają również doświadczenie z dziećmi i chętnie się z nimi bawią, co czyni je idealnymi kandydatami do rodzin z pociechami. Szukają miejsc, w których będą miały towarzystwo - mogą pójść do nowych domów we dwójkę albo do dokocenia. Nie powinny być jedynakami.

- Wszystkie chętnie się przytulają, pięknie mruczą i uwielbiają pieszczoty – oczywiście wtedy, gdy akurat nie biegają. A biegają sporo: bawią się, ganiają, potem padają, odpoczywają, jedzą i znowu biegają. Mają kontakt z dziećmi, więc są oswojone i przyjazne. To naprawdę fajne, towarzyskie maluchy - opowiada pani Ewa Garwacka z Fundacji Szanowny Pan Kot

Niepowtarzalna szansa na "tramwajowego" kota

To niepowtarzalna szansa na przyjęcie pod swój dach kociaka z warszawskiej zajezdni - dorosłe koty z zakładów są już kastrowane. Do tej pory wpłynęło tylko kilka zgłoszeń.

- Na razie żadne z kociąt nie znalazło jeszcze nowego domu. Prowadziliśmy rozmowy z potencjalnymi chętnymi, ale adopcje jeszcze nie doszły do skutku - mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Jak adoptować tramwajowego kociaka?

Jeśli serce zabiło Ci mocniej na myśl o przyjęciu pod swój dach jednego z tych uroczych maluchów, Fundacja Szanowny Pan Kot zaprasza na wizytę przedadopcyjną w Głaskalni. To doskonała okazja, by osobiście poznać wybranego kociaka, pobawić się z nim i przekonać się, czy to właśnie on jest wymarzonym futrzanym przyjacielem.

Aby umówić się na spotkanie i dowiedzieć się więcej o adopcji, należy skontaktować się z Ewą Garwacką pod numerem telefonu 601 135 244 lub poprzez media społecznościowe na Facebooku (link).

Warunki adopcji – co musisz wiedzieć?

Fundacja dba o to, by kociaki trafiły do bezpiecznych i odpowiedzialnych domów, dlatego przed adopcją należy spełnić kilka kluczowych warunków.

Zabezpieczone okna i balkon. To absolutna podstawa, by zapewnić kotu bezpieczeństwo i zapobiec nieszczęśliwym wypadkom.

- To konieczne, żeby kociak nie wypadł i nie zrobił sobie krzywdy - mówi nam Ewa Garwacka. - Najważniejsze jest bezpieczeństwo zwierzęcia. Kot nie powinien wychodzić samodzielnie na dwór – jeśli już, to wyłącznie pod nadzorem, na przykład w szelkach. Doświadczenie pokazuje, że swobodne wychodzenie często kończy się tragicznie - dodaje.

Brak trujących roślin. Upewnij się, że w Twoim domu nie ma roślin, które mogłyby zaszkodzić ciekawskiemu kociakowi.

- Wiele popularnych roślin domowych jest trujących dla kotów. Często je podgryzają z ciekawości, więc zawsze zwracamy uwagę na ten temat i podpowiadamy, które są bezpieczne - słyszymy.

Umowa adopcyjna. Adopcja jest formalizowana poprzez podpisanie umowy, która chroni zarówno kota, jak i jego nowego opiekuna.

Kastracja. Fundacja zapewnia bezpłatną kastrację kociaka po osiągnięciu przez niego odpowiedniego wieku. To ważny element odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami, zapobiegający niekontrolowanemu rozmnażaniu.

Fundacja ma też inne koty do adopcji – zarówno dorosłe, jak i młodsze. Można odwiedzić lokal na Pradze, poznać koty, spędzić z nimi czas. I nie trzeba od razu adoptować – można po prostu pogłaskać, pobawić się i dotrzymać towarzystwa.