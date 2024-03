i Autor: Tadeusz Mróz (2) Wbiegł do płonącego mieszkania ratować koty. Przegrał walkę o życie. „Zostawił je w głębokim smutku”

URATOWAŁ KOTY, SAM ZGINĄŁ

Do przerażającego dramatu przy ul. Korkowej w warszawskim Wawrze doszło w piątek (1 marca). W mieszkaniu wybuchł gigantyczny pożar. 60-letni mężczyzna, pomimo tego, że udało mu się uratować, postanowił wrócić do zajętego ogniem lokalu, by wynieść z niego swoje ukochane kotki. Zwierzęta przeżyły, a on trafił do szpitala w stanie krytycznym. Niestety, po tygodniu dotarliśmy do dramatycznych wiadomości. Mężczyzna przegrał walkę o życie.