Puzzle ułożone. Plac Zawiszy przed i po remoncie. Tak teraz wygląda

Plac Zawiszy już gotowy

Plac Zawiszy to strategiczne miejsce na mapie Warszawy. To tutaj zbiegają się trzy kluczowe trasy tramwajowe: w ciągu Grójeckiej, Towarowej i Alej Jerozolimskich. W szczycie, przed wakacjami, przez to skrzyżowanie przejeżdżało od 30 do 45 tramwajów na godzinę na każdym z wlotów! To także niezwykle ważne skrzyżowanie dla ruchu kołowego.

Takie miejsce wymagało szczególnego podejścia do remontu. Tramwaje Warszawskie postawiły na maksymalne skrócenie czasu utrudnień, co udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań.

Plac Zawiszy przyjechał do Warszawy z Krakowa w 121 kawałkach. Pierwszy taki remont tramwajowy w Polsce!

Innowacyjna technologia skróciła remont

Sekretem ekspresowego remontu Placu Zawiszy okazała się innowacyjna technologia wielkogabarytowych betonowych płyt prefabrykowanych w technologii ConTrack firmy KZN Rail z Krakowa. Zamiast tradycyjnego betonu lanego na miejscu, który wymagałby szalowania, zbrojenia, wylewania i długiego czasu dojrzewania, zastosowano gotowe elementy.

„Każda płyta była indywidualnie projektowana pod wymiar torów, łuków i rozjazdów. Prefabrykaty powstawały w zakładzie wykonawcy w Krakowie, a do Warszawy przyjechały koleją” – informuje urząd.

W sumie ułożono 121 bloków o łącznej powierzchni 1600 m kw., a remont objął około 737 metrów toru pojedynczego oraz trzy przystanki w Alejach Jerozolimskich.

Dzięki tej, choć droższej, technologii, czas utrudnień skrócono do pięciu tygodni (1-2 tygodnie na wlot), zamiast planowanych trzech miesięcy.

Tramwaje wróciły na tory

Od 11 sierpnia warszawiacy mogą ponownie korzystać z pełnej siatki połączeń. Dostępne są wszystkie trzy wloty tramwajowe, a na swoje trasy wróciły kluczowe linie:

Linia 22: Wiatraczna – Piaski

Linia 24: Gocławek – Nowe Bemowo

Linia uzupełniająca 78: Pl. Narutowicza – Os. Górczewska

„Linia uzupełniająca 72 została zlikwidowana. Bez ograniczeń odbywa się tez ruch kołowy” – dodaje urząd.

Wykonawca, firma KZN Rail, będzie kontynuować prace wykończeniowe poza jezdniami i torowiskiem, ale nie wpłynie to już na ruch. Jesienią zaplanowano prace przy rekultywacji zieleni, co dodatkowo upiększy to ważne miejsce.