Warszawa. Koszmarny tłok w tramwaju na Pradze. Pasażerowie wściekli. "Tak się nie da żyć!"

Warszawa. Potworny ścisk w tramwajach na Pradze

Czas mija i nic się nie zmienia. W 2022 roku pisaliśmy o problemie zatłoczonych tramwajów na linii z Pragi-Południe na Młociny. Problem dotyczy głównie odcinku pomiędzy placem Szembeka a Dworcem Wileńskim. Pasażerowie linii 6 dalej przeżywają prawdziwe katusze. W godzinach szczytu ruch jest ogromny, a na trasie jeżdżą w większości krótkie tramwaje. - Pasażerowie są stłoczeni, jak sardynki w puszce, a o miejscu do siedzenia można zapomnieć – mówi wzburzony czytelnik „Super Expressu”. I dodaje: - Na tej trasie nie powinno być krótkich tramwajów, bo ruch jest naprawdę duży.

Nasz reporter wybrał się na miejsce, żeby porozmawiać z pasażerami. - Tramwaj linii 6 jest bardzo często zatłoczony. Szczególnie duży problem mają wtedy matki z wózkiem i niepełnosprawni - mówi pani Teresa (66 l.). - Największy tłok jest w tych krótkich tramwajach - dodaje pan Józef (68 l.).

Mieszkańcy zgłaszali problem na miejski numer 19115. Urzędnicy obiecywali zbadanie sprawy. Co zrobili przez ostatni rok? Okazuje się, że tramwajarze planują zmiany. - Obserwujemy sytuację i już w końcu zeszłego roku do obsługi linii 6 na wybrane kursy skierowane tramwaje o większej pojemności. Do końca roku sytuacja powinna się poprawić w związku z dostawami nowych, większych tramwajów Hyundai które będziemy mogli skierować na linię 6 - mówi Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Obłożenie na linii tramwajowej numer 6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.