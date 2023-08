Wezwał policję sam do siebie i uciekł w kukurydzę! Afera w Gostyninie

Warszawa. Poruszający list i bukiet czerwonych róż na ogrodzeniu

To historia miłosna niczym z filmowego ekranu. List pojawił się przy ul. Obozowej w połowie lipca. Uwagę przechodniów w szczególności przykuwały czerwone róże. Na kartce ktoś napisał (pisownia oryginalna): - Starsza Pani w okularach mieszkająca przy ul. Obozowej. Robiła zakupy w Biedronce w sobotę. W tym miejscu rozstaliśmy się bez kontaktu. Nie mieliśmy tel. ani nic do pisania. Uprzejmie proszę zadzwonić będę czekał na telefon. Mój tel. (do wiadomości redakcji) – można było przeczytać na kartce z zeszytu w kratkę.

Wiele osób zastanawiało się, jaki będzie finał tej historii. Zdjęcie pojawiło się nawet na jednej z grup mieszkańców w mediach społecznościowych. Postanowiliśmy skontaktować się z autorem wiadomości. Jak nam wyjaśnił, kobieta, którą poznał jest wyjątkowa. Oboje są samotni. Postanowił więc zawalczyć o jej względy i poprosił o kontakt. Niestety, ta historia nie miała szczęśliwego zakończenia. Jak się dowiedzieliśmy kobieta odezwała się do autora wiadomości. Odrzuciła jednak jego zaloty.

i Autor: Czytelnik