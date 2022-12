Znaleźli pijaną 60-latkę w zaspie śnieżnej. „Kobieta miała bardzo dużo szczęścia”

Funkcjonariusze w środę wieczorem (14 grudnia) patrolowali okolice Międzylesia. Po godzinie 20 przejeżdżali al. Dzieci Polskich. Nagle zauważyli, że „coś” się rusza w krzakach.

– To teren sąsiadujący z lasem, więc w pierwszej chwili pomyślałem, że może to być dzik, bo wcześniej otrzymywaliśmy już zgłoszenia o tych zwierzętach. Wysiedliśmy z radiowozu, by to sprawdzić. Było ciemno, nikt tamtędy o tej porze nie chodzi. Gdy podeszliśmy do zaspy śnieżnej, zobaczyliśmy kobietę. Była tak pijana i zmarznięta, że nie była w stanie się podnieść. Na gołych nogach miała tylko klapki – tłumaczył st. insp. Sławomir Ołowski.

Funkcjonariusze postanowili działać. Z apteczki wyjęli koc termiczny i okryli kobietę. Na miejsce wezwali również pogotowie ratunkowe. Kobieta była mocno wychłodzona, ale nie było konieczności przewiezienia jej do szpitala. Ratownicy medyczni wraz z funkcjonariuszami stwierdzili więc, że 60-latka zostanie przetransportowana do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych.

– Ratownicy przyznali, że kobieta miała bardzo dużo szczęścia. Temperatura powietrza wynosiła wtedy minus sześć stopni Celsjusza. Gdyby nietrzeźwa poleżała tam dłużej, z pewnością by zamarzła – dodał strażnik.