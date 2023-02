Szokująca interwencja policji pod Garwolinem. 40-latek wyruszył w podróż do Holandii. Miał ponad dwa promile

Warszawa bez korków. Prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosił orędzie do polskiego narodu

Co ciekawe, korków w stolicy nie było przez cały dzień. I to nie tylko dlatego, że służby zamknęły ruch na głównych arteriach. Warszawiacy zostawili swoje auta przed domami i zgodnie z sugestiami - ruszyli komunikacją miejską, by tłumnie posłuchać wystąpienia prezydenta USA na błoniach Zamku Królewskiego. Jedni czatowali na wyjazd Joe Bidena w swojej „bestii” przed barierkami w okolicy hotelu Marriott. Dla innych atrakcją było „ustrzelenie” telefonem komórkowym czy aparatem snajpera na dachu hotelu.

Przed godz. 17 we wtorek, 21 lutego, mieszkańcy stolicy tłumnie ruszyli piechotą pod scenę ustawioną w Arkadach Kubickiego. Czego się spodziewali warszawiacy po wystąpieniu Bidena?

– Coś zaskakującego chcieliśmy usłyszeć. Żeby prezydent USA dał nadzieję, że wojna się szybko skończy. Wydaje nam się, że wizyta Joe Bidena w Polsce zmieni coś na froncie wojny, nie ma innego wyjścia. Jeżeli będziemy dalej działać w ten sam sposób, może uda nam się zatrzymać to zło – mówili „Super Expressowi” Piotr Tomczyk (55 l.) i Marta Eischtedt (50 l.).

– Podziękowania dla Polaków są w pełni zasłużone. Chciałabym usłyszeć, że jest jakiś krok do przodu, by zakończyć tę przerażającą wojnę – dodaje też Izabela Fręchowicz (46 l.), która na przemówienie przyszła z rodziną.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w poniedziałek, 20 lutego o poranku uczestniczył w posiedzeniu sztabu kryzysowego i odprawie służb w związku z wizytą przywódcy Stanów Zjednoczonych i na ekranach w Centrum Monitoringu na Młynarskiej obserwował to, co się na ulicach stolicy dzieje.

Przez pół dnia trwały też próby ustalenia terminu spotkania Trzaskowskiego z Bidenem. Udało się to po przemówieniu do warszawiaków. Prezydent USA zgodził się na krótkie spotkanie w którym uczestniczyli jako przedstawiciele opozycji Rafał Trzaskowski i Donald Tusk.

– To ważne, że amerykański prezydent raz jeszcze potwierdził siłę naszych sojuszy i jedność wolnego świata. Podziękowałem prezydentowi za wielką odwagę i potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa, a także za uznanie zasług całego polskiego społeczeństwa przy przyjęciu ukraińskich uchodźców. Warszawa jest solidarna – oświadczył po spotkaniu Rafał Trzaskowski.