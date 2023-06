Naćpany prowadził samochód! Wpadł w ręce strażników

Tutaj tonie najwięcej ludzi. Nowe czarne punkty, w tych miejscach nie wchodźcie do wody!

Warszawa. Naćpany kierowca jechał Modlińską. Interweniowała straż miejska

Interwencja miała miejsce koło północy. Gdy strażnicy podeszli do wskazanego auta, szybko okazało się, że kierowca nie powinien wsiadać za kółko. - W czwartek, 1 czerwca, tuż przed północą do strażników stojących na skrzyżowaniu przy Modlińskiej i oczekujących na zmianę świateł podbiegł mężczyzna i zdenerwowanym głosem poinformował, że nissana stojącego na prawym pasie prowadzi nietrzeźwy kierowca. Kiedy strażnicy podjęli interwencję i podeszli do kierującego, ten zaczął zachowywać się nerwowo. Strażnicy wydali polecenie wyłączenia silnika, a następnie poprosili o dokumenty. Mężczyzna z trudem odpowiadał na zadawane pytania, miał zaburzoną percepcję, a jego źrenice były powiększone. Funkcjonariusze podejrzewali, że kierujący nissanem jest pod wpływem narkotyków – opisują w komunikacie strażnicy.

Na miejsce przyjechał patrol policji, który zbadał kierowcę nissana. Był pod wpływem marihuany, a na dodatek miał przy sobie jej porcję. Odpowie za prowadzenie pod wpływem oraz posiadanie.