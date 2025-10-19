Warszawa: Nielegalny hazard kwitł we Włochach. Policja zatrzymała dwóch Ukraińców

Akcja na Włochach – Zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy

Policjanci z warszawskich Włoch, we współpracy z wydziałem do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, przeprowadzili serię kontroli na terenie dzielnicy, mających na celu zwalczanie nielegalnego hazardu. Policjanci zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy w wieku 21 i 18 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do komendy, gdzie usłyszeli zarzuty związane z nielegalnym prowadzeniem gier hazardowych, co stanowi naruszenie art. 107 kodeksu karno skarbowego.

„Kryminalni z warszawskich Włoch wspólnie z policjantami z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją Komendy Rejonowej Policji Warszawa III zaplanowali wspólne działania ukierunkowane na nielegalne prowadzenie gier hazardowych. Wcześniej wytypowali miejsca w których może dochodzić do takiego procederu. Praca operacyjna, doskonałe rozpoznanie w terenie i ustalenia własne doprowadziły do zatrzymania dwóch obywateli Ukrainy” – informuje asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Konfiskata automatów do gier hazardowych

Podczas akcji, funkcjonariusze zabezpieczyli w lokalu pięć nielegalnych automatów do gier hazardowych. Urządzenia te służyły do prowadzenia gier hazardowych wbrew obowiązującym przepisom ustawy.

Osobom zatrzymanym za nielegalny hazard grożą poważne konsekwencje prawne. Zgodnie z art. 107 kodeksu karno skarbowego, prowadzenie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, karą pozbawienia wolności, albo obiema tymi karami łącznie. Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota w Warszawie.