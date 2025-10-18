Auto rosyjskiej ambasady dachowało w Warszawie! Odłamki uszkodziły inne pojazdy

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Marta Kowalska
2025-10-18 22:36

Groźnie zdarzenie na Wisłostradzie! W sobotni wieczór (18 października) na zjeździe z wiaduktu nad ul. Krasińskiego doszło do zderzenia z udziałem Renault na rejestracji dyplomatycznej, należącej do pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej – poinformował Miejski Reporter.

Super Express Google News

Dachowanie samochodu rosyjskiej ambasady

Jak ustalono na miejscu, kierowca Renault jadący od strony Łomianek w kierunku centrum stracił panowanie nad pojazdem i z impetem uderzył w bariery energochłonne. Siła uderzenia była tak duża, że fragmenty auta i barier odleciały na przeciwległy pas ruchu, uszkadzając dwa inne pojazdy – Volvo i Mazdę.

To nie koniec dramatycznych scen. Renault po uderzeniu zderzyła się z jadącym w stronę centrum BMW, po czym dachowała. Na miejscu natychmiast zjawiły się służby: dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego, grupa operacyjna miasta oraz policja.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, natomiast policja prowadziła czynności dochodzeniowe i kierowała ruchem. Nie wiadomo, czy ostatecznie ktoś został poszkodowany i przewieziony do szpitala - próbowaliśmy połączyć się w tej sprawie z KSP, jednak bezskutecznie. Jak podaje Miejski Reporter, zdarzenie ostatecznie zakwalifikowano jako kolizję, a nie wypadek.

Na czas działań ratowniczych Wisłostrada była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Ruch przywrócono dopiero po kilku godzinach, gdy służby zakończyły najpilniejsze czynności i uprzątnęły jezdnię z elementów rozbitych pojazdów.

Pod Włodawą rosyjski dron spadł na dom

Polecany artykuł:

Podpalenie hali targowej w Warszawie. Litewski prokurator: "Za podpaleniem stoi…
Auto rosyjskiej ambasady dachowało w Warszawie! Odłamki uszkodziły inne pojazdy
23 zdjęcia
Sonda
Czy Polska powinna dążyć do przeniesienia rosyjskiej ambasady?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DACHOWANIE
WARSZAWA
ROSJANIE
AMBASADA ROSYJSKA
AMBASADA ROSJI