Auto rosyjskiej ambasady dachowało w Warszawie! Odłamki uszkodziły inne pojazdy

Dachowanie samochodu rosyjskiej ambasady

Jak ustalono na miejscu, kierowca Renault jadący od strony Łomianek w kierunku centrum stracił panowanie nad pojazdem i z impetem uderzył w bariery energochłonne. Siła uderzenia była tak duża, że fragmenty auta i barier odleciały na przeciwległy pas ruchu, uszkadzając dwa inne pojazdy – Volvo i Mazdę.

To nie koniec dramatycznych scen. Renault po uderzeniu zderzyła się z jadącym w stronę centrum BMW, po czym dachowała. Na miejscu natychmiast zjawiły się służby: dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego, grupa operacyjna miasta oraz policja.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, natomiast policja prowadziła czynności dochodzeniowe i kierowała ruchem. Nie wiadomo, czy ostatecznie ktoś został poszkodowany i przewieziony do szpitala - próbowaliśmy połączyć się w tej sprawie z KSP, jednak bezskutecznie. Jak podaje Miejski Reporter, zdarzenie ostatecznie zakwalifikowano jako kolizję, a nie wypadek.

Na czas działań ratowniczych Wisłostrada była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Ruch przywrócono dopiero po kilku godzinach, gdy służby zakończyły najpilniejsze czynności i uprzątnęły jezdnię z elementów rozbitych pojazdów.

Pod Włodawą rosyjski dron spadł na dom Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.