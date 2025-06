Warszawa: Niewybuch na placu budowy w Ursusie. W akcji wojskowi saperzy

We wtorek, 24 czerwca, podczas prac ziemnych na budowie przy skrzyżowaniu ulic Taylora i Giserskiej w warszawskim Ursusie odkryto niewybuch. Na miejsce natychmiast wezwano policję i patrol saperski. Służby zabezpieczyły okolicę, a wojskowi ruszyli do akcji. Co dokładnie się wydarzyło?

i Autor: shutterstock