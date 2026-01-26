Warszawa. Rafał Trzaskowski z pilnym komunikatem. „Trudne warunki”

Gołoledź w Warszawie. Służby w akcji. Jak walczą z trudnymi warunkami?

Zimowa aura znów jest groźna. W Warszawie panują bardzo trudne warunki na drogach i chodnikach. Marznący deszcz spowodował, że nawierzchnie pokryły się warstwą lodu, co znacznie utrudnia poruszanie się zarówno pieszym, jak i kierowcom. Urzędnicy zapewniają, że służby oczyszczania miasta natychmiast zareagowały na pogarszającą się sytuację.

„Służby oczyszczania miasta przez cały czas monitorują stan nawierzchni i od rana wysyłają w newralgiczne miejsca posypywarki i ekipy z piaskiem” – poinformował w poniedziałek (26 stycznia) Rafał Trzaskowski na platformie X.

Trzaskowski zwrócił się również bezpośrednio do mieszkańców Warszawy, prosząc o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po mieście. – „Apeluję o wzmożone działanie do zarządców pozostałych terenów. A do wszystkich, którzy przemieszczają się dziś w tych trudnych warunkach - o szczególną ostrożność” – napisał prezydent Warszawy.

Chodnik jak tor przeszkód. Mieszkańcy alarmują

Tymczasem mieszkańcy alarmują, że w niektórych miejscach chodniki są nieodśnieżone od wielu dni. – Warszawa, Racławicka. Przejście 600 m z metra zajęło mi z 15 minut. Fajny tor przeszkód, czasami z jednej strony ogarnięty, czasem z drugiej, czasem lód na ulicy. Podobnie inne chodniki w wielu miejscach. Władze stołeczne: Zajmijcie się tym, tu się idzie wywrócić a młoda jestem – napisała użytkowniczka portalu X.

